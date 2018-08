Toninelli, Mose sinonimo di sprechi

(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - "Il Mose è sinonimo di sprechi e corruzioni. E sulla sua efficacia si nutrono seri dubbi". Così il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli sull'opera di salvaguardia dalle maree eccezionale, ancora incompiuta, a Venezia. "Un progetto del genere - rileva - non l'avrei mai permesso" poi aggiunge "al netto degli intoppi che continuano a verificarsi, ormai manca poco al suo completamento. Sono emerse delle criticità che andranno risolte". Sul fronte grandi navi da crociera il ministro sposa la linea del Governo Gentiloni. E ricordando le attuali limitazioni e le verifiche da fare per la soluzione del problema sposa quanto proposto dal Governo 'Gentiloni'. "E' chiaro che le navi oltre le 130mila tonnellate - rileva - andranno dirottate su Marghera attraverso il Canale Nord, con accesso attraverso la bocca di porto di Malamocco-Marghera". "Ma bisogna mantenere la centralità - sottolinea - dell'esistente stazione marittima per le unità di medio piccola dimensione".