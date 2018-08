Veneto,bandi Regione per Asiago-Comelico

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Due nuovi bandi vengono lanciati dalla Regione Veneto per risorse che consentiranno investimenti per le piccole e medie imprese turistiche dell'Altopiano di Asiago e del Comelico. L'assessore al turismo Federico Caner lo aveva già annunciato a luglio, presentando l'ultima iniziativa del POR FESR per contributi finalizzati a investimenti innovativi alle pmi di montagna. Ora la Giunta ha dato il via libera alla pubblicazione dei bandi che interessano l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, in provincia di Vicenza); a ottobre saranno pienamente operativi quelli riservati all'Unione Montana Comelico (Belluno). "Tutto secondo le previsioni - sottolinea Caner - e nel rispetto della strategia per le Aree Interne a cui questi territori appartengono, cioè l'iniziativa di sviluppo locale innovativa che si attua anche attraverso una riserva di fondi comunitari del POR-FESR 2014-2020".