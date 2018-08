Compie 109 anni Carabiniere più longevo

(ANSA) - VICENZA, 24 AGO - Festa di compleanno oggi a Bassano del Grappa (Vicenza) per l'appuntato Giovanni Quarisa, che con 109 anni è il Carabiniere più longevo d'Italia, oltre che una delle persone più anziane in Veneto. Quarisa, classe 1909, ha ricevuto nella sua abitazione gli auguri di tutta la "famiglia" dei carabinieri, rappresentata dal comandante interregionale "Vittorio Veneto", Gen. Aldo Visone, insieme al comandante provinciale di Vicenza, col. Alberto Santini, ed una rappresentanza dell'Associazione nazionale Carabinieri. Con loro anche il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, Tra i doni portati all'appuntato centenario, una moneta commemorativa della Virgo Fidelis con lettera di auguri da parte del Comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri.

Arruolatosi nel 1929, dopo vari incarichi tra le due guerre, Quarisa partì nel 1941 per il fronte a Spalato e dal 1943 al 1945 fu internato in un campo di prigionia a Dubrovnik. Una volta terminata la guerra, venne liberato e fece ritorno, a piedi, in Italia.(ANSA).