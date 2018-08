West Nile: Veneto, 105 casi e 5 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 21 AGO - Sono 105 finora i casi confermati di infezione nell'uomo dal virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex Pipiens. Di questi, 34 si sono evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Lo evidenzia il quinto bollettino diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. "Siamo di fronte a una situazione impegnativa, ma che non deve destare allarme - sottolinea l'assessore alla Sanità, Luca Coletto - con un centinaio di casi confermati su una popolazione di circa cinque milioni di abitanti. Gli scienziati fanno notare che si tratta in realtà di un virus dalle conseguenze limitate, tanto da essere asintomatico nell'80% dei casi e solo in meno dell'1% capace di evolvere nella forma neuroinvasiva. E' in questo quadro che vanno collocati, con dolore, i decessi purtroppo avvenuti in soggetti in età molto avanzata o con condizioni cliniche pregresse gravi".