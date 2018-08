Furto nella villa di Diego Della Palma, bottino da migliaia di euro

Un furto ingente, con un bottino che da una prima stima ammonta ad alcune decine di migliaia di euro, è stato messo a segno ad Enego (Vicenza), paese dell'Altopiano di Asiago, nella villa di Diego Dalla Palma, noto visagisti e truccatore, conosciuto dal grande pubblico anche come conduttore televisivo.

Ad accorgersi del furto, avvenuto nella tarda serata di ieri, è stato lo stesso Dalla Palma che attorno all'una, al rientro da una cena con amici a Vicenza, ha trovato una vetrata in frantumi. A parte l'ammanco di denaro e preziosi, a preoccupare maggiormente l'imprenditore è la sottrazione del suo pc personale, all'interno del quale, come raccontato lui stesso alle forze dell'ordine e nei propri profili social, era contenuto tutto il suo lavoro, tra cui le scalette per due imminenti programmi televisivi. "Potrebbero avere rubato il pc a scopo di estorsione - si sfoga Dalla Palma - ma non mi piegherò a nessun tipo di ricatto". Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.