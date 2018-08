Business da 161 mln per gelaterie Veneto

(ANSA)- VENEZIA, 7 AGO- Il gelato artigianale assicura al Veneto un giro d'affari di 161 mln di euro. Per Confartigianato Veneto c'è, nella regione, una gelateria ogni 3.900 abitanti. Sono 818 su 1025 le gelaterie artigianali, impiegano 2.500 persone (4000 addetti in totale).Il Veneto è la regione a maggior vocazione artigiana -tra quelle con almeno 500 gelaterie - con il 79,8% di imprese artigiane:poi Piemonte (77%),Sicilia (75,7%); media italiana 71,5%.Con una spesa di 161mln di euro il Veneto è terza dietro Lombardia (344mln), Lazio (199):in Italia la quota è 1mld e 800 mln. Anche per il 2018 stravincono i sapori classici su 600 a disposizione:primeggiano fragola, cioccolato,poi nocciola, limone, crema, pistacchio e stracciatella anche se non perdono colpi i sempreverdi tropicana, limoncello, tè verde, arcobaleno o addirittura loacker. Per chi ha problemi di dieta (1 su 10) c'è il gelato alla soia. In Veneto crescono anche i gusti basati sulle tipicità locali come prosecco, giuggiole e fregolotta ma anche formaggio.