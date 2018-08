Friuladria: semestrale, 34 mln utile

(ANSA) - PORDENONE, 6 AGO - Utile netto a 34 milioni (+38%), 13 mila nuovi clienti e 530 milioni di nuove erogazioni: sono i numeri principali della semestrale Credit Agricole-Friuladria, approvati dal Cda. Tra le performance migliori c'è l'incremento di mutui casa (sono già 2.300) degli impieghi e della raccolta.

In aumento anche i ricavi (+3,5%), mentre controllo dei costi e costo del credito sono in netta flessione: -50% (a 11,8 milioni). Al 30 giugno gli impieghi si sono attestati a 7.260 milioni, in crescita dell'2,9% da inizio anno. Il credito alle aziende ha registrato circa 250 milioni di nuove erogazioni a tutti i settori, di cui oltre 150 in Veneto e quasi 100 in Fvg.

A oltre un miliardo ammontano gli impieghi di FriulAdria al settore agroalimentare (produzione e trasformazione), con +4% rispetto al 31 dicembre 2017. Le nuove erogazioni al settore sono pari a 174 milioni. (ANSA).