Villa Sandi lancia 'palestra in vigna'

(ANSA) - TREVISO, 4 AGO - In vigna per trovare il benessere fisico, per fare esercizi e provare attrezzature sportive. E' l'idea che lancia la cantina 'Villa Sandi', che tra i propri vigneti ha inaugurato un percorso benessere aperto al pubblico.

La 'palestra in vigna' diventa così un progetto concreto di unione tra vino, attività fisica e natura. All'interno dei vigneti della tenuta, certificata "biodiversity friend", di Crocetta del Montello, è possibile fare esercizi, utilizzare attrezzature sportive, correre o semplicemente passeggiare in serenità tra le viti. Un percorso aperto a tutti e gratuito. "Con Palestra in vigna vogliamo condividere e valorizzare un'esperienza che da anni viviamo all'interno delle nostre tenute, dove spesso ci ritroviamo con gli amici più cari per un momento di relax, per liberare la mente, correre o anche solo per passeggiare insieme" afferma Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi. (ANSA).