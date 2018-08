Crotone chiede rinvio due partite Chievo

(ANSA) - CROTONE, 3 AGO - Rinviare le prime due partite del Chievo in Serie A e la prima del Crotone in B, "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi sul caso della plusvalenze della formazione veneta". É la richiesta che il Crotone ha inoltrato, tramite gli avvocati Elio Manica e Giancarlo Pittelli, alla Figc, in seguito al rigetto della richiesta della stessa società, deciso ieri dalla Figc, di rinviare l'inizio dei campionati. La richiesta del Crotone è legata "a motivi di opportunità, in relazione al fatto che i due gradi di giudizio della giustizia sportiva porterebbero a una pronuncia dei giudici in tempi incompatibili con l'inizio della A. Il tutto al fine di un ripristino della legalità violata in danno del Crotone e per scongiurare l'irrimediabile danno cagionato alla società". I legali del Crotone sottolineano, "l'evidente frustrazione del significato e degli effetti della sanzione certa che sarà irrogata nei confronti della società deferita e della possibilità di partecipare al campionato della massima serie".