Zaia firma accordo per ospedale Padova

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - "Con questa firma mettiamo la parola fine a un cammino durato 22 anni. Da oggi non si torna indietro, è come se si fosse trascritto un preliminare dal notaio. Parliamo di una struttura sanitaria di livello nazionale e internazionale, che può ridisegnare la logistica sanitaria di tutto il Veneto. E' un documento storico". Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha presentato la sottoscrizione, avvenuta oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, dell'Accordo per la realizzazione del nuovo Polo della Salute Ospedale Policlinico di Padova su due sedi, opere per 600mln di euro e la connessione con l'Università che lo farà diventare un polo internazionale per salute e ricerca.

"Per quanto riguarda i finanziamenti - ha aggiunto Zaia - ci affideremo a un advisor per un'analisi economica e finanziaria sulle migliori modalità da seguire, ma i fondi non mancheranno, non sono un problema".