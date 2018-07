Giochi '26: Fontana, privilegiare Milano

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Mi dispiace se non c'è un accordo" tra Milano e le altre città interessate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, "credo che sarebbe stato più bello se l'Italia che uscisse con una risposta condivisa": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti a Palazzo Pirelli. "Ciò non toglie - ha aggiunto Fontana - che sono assolutamente convinto che la nostra proposta debba essere sicuramente privilegiata rispetto alle altre".

Sull'ipotesi di un ticket tra Milano e Cortina, "non posso che condividere le parole del sindaco Beppe Sala, noi siamo aperti a ogni tipo di collaborazione", ha risposto il governatore lombardo.