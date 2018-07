Furgone tra Tir in Tangenziale, un morto

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Un furgoncino è rimasto schiacciato tra due Tir lungo la A57 Tangenziale di Mestre, causando la morte del conducente.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.00 sulla corsia in direzione Trieste, all'altezza dell'area di servizio della Bazzera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e gli agenti del Centro operativo autostradale di Udine per i rilievi, assieme a operatori di Autovie Venete.

La vittima era incastrata tra le lamiere del furgoncino, rimasto stritolato tra i due mezzi pesanti; agli operatori del Suem non è rimasto altro che constatarne il decesso. Il traffico è stato deviato, con uscita obbligatoria allo svincolo del Terraglio. (ANSA).