Serra marijuana in vivaio, un arresto

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Un'intera serra utilizzata per la coltivazione di piante di marijuana, nascoste tra filari di pomodori, è stata scoperta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Jesolo (Venezia), durante un'ispezione a un'azienda agricola che produce piante da fiori.

Nella piantagione sono state trovate piante alte più di due metri, estirpate a fatica, per un totale di 135 chilogrammi, che sono state sequestrate e trasportate in Commissariato per essere messe a disposizione del magistrato. La quasi totalità era prossima all'infiorescenza per il raccolto.

Il vivaista aveva anche adibito a essiccatoio un piccolo container, con tutta la strumentazione tecnica necessaria: un bilancino di precisione e 430 grammi di stupefacente già essiccato e pronto a essere utilizzato per il consumo. Il titolare dell'azienda, B.V., di 52 anni, è stato arrestato. Si è provveduto inoltre al ritiro delle armi - di cui l'uomo aveva il permesso - segnalandolo alla Prefettura come persona capace di abusarne. (ANSA).