Scontro frontale, un morto nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 21 LUG - Un giovane di 25 anni di Arzegrande (Padova), è morto in un incidente stradale avvenuto alle prime ore di oggi a Pontelongo. Secondo quanto si è appreso, un furgone che trasportava medicinali si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda alla cui guida c'era la vittima.

Nell'incidente è rimasto ferito anche il guidatore del furgone, un 36enne trevigiano, ed è rimasto coinvolto un terzo mezzo che ha investito i detriti su l'asfalto, lambendo la Fiat. Illesa la coppia a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Piove di Sacco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura il giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo.

Nonostante i soccorsi il personale medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente. Per i rilievi è giunta una pattuglia dei carabinieri.