Teatro, al Verdi in scena Savana Padana

(ANSA) - PADOVA, 20 LUG - Prende a piene mani dal Veneto l'ultimo spettacolo della serie "Aperitivo a Teatro" prodotto dal Teatro Stabile che andrà in scena al 'Verdi' di Padova dal 23 luglio (prima data nazionale) al 28 luglio: "Savava Padana".

Ambientato nel paesaggio, reale e simbolico insieme, di una campagna desolata che si staglia tra il Brenta e il Piovego, lo spettacolo di produzione del Teatro Stabile del Veneto nasce dal romanzo d'esordio dello scrittore Matteo Righetto (Savana padana, TEA 2012) con la drammaturgia e la regia del padovano Stefano Scandaletti. Ad accomunare lo scrittore e il regista è l'appartenenza alla stessa terra, la comune esperienza di un vissuto da cui il romanzo prima e lo spettacolo poi traggono spunto per dare vita a una narrazione che sulla scena assume i toni di una black comedy. Al termine della rappresentazione la serata prosegue nel foyer del teatro con un'aperitivo per il pubblico.