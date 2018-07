Tre Cime protagoniste video sulle Alpi

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Le Tre Cime di Lavaredo non potevano mancare in un video sulle Alpi, realizzato in un anno di lavoro dai due austriaci Tom Klocker e Martin Venier. Il film maker e il fotografo hanno condensato 18 ore di riprese e 4.000 gigabyte di materiale in appena 3 minuti e mezzo. Il risultato è un spettacolare filmato, intitolato "Everyday is an adventure" (ogni giorno è un'avventura), pubblicato in questi giorni su Youtube e subito un successo.

Il video racconta la bellezza delle Alpi nelle quattro stagioni, ma anche la vita nei masi, nei paesi di montagna e nelle città. Durante le riprese - raccontano Klocker e Venier alla Tiroler Tageszeitung - non sono mancati gli incidenti: oltre a perdere due droni, si sono persi di notte in un bosco e hanno subito assideramenti, per fortuna non gravi, alle mani e ai piedi. Da queste esperienze è nato il titolo del video.