Sanità: nuova 'Teen zone' oncoematologia

(ANSA) - PADOVA, 16 LUG - I vertici della Regione Veneto, la presidente del Senato, Casellati, i responsabili della sanità padovana tutti assieme oggi per l'inaugurazione della Teen Zone di Oncoematologia, una nuova area dove i giovani pazienti potranno socializzare, vivere insieme i tempi del ricovero e ricevere le cure di cui necessitano. "Vi voglio presentare un mastino fatto donna. Senza di lei, la forza e la tenacia, sue e dei volontari di Team For Children, qui non ci sarebbe niente" ha detto il governatore Luca Zaia, elogiando il ruolo della presidente dell'Onlus Team for children, Chiara Girello Azzena.

"Dobbiamo solo dire loro grazie e non aggiungere altro, se non che hanno anche saputo sconfiggere le carte, la burocrazia, e tutto quanto si è messo di mezzo - ha detto Zaia - perché oggi siamo qui felici, ma non si creda non ci siano stati anche notevoli freni a mano tirati". Emozionante, dopo il taglio del nastro, il momento del volo delle farfalle, simbolo della Teen Zone, e dei ragazzi malati che non ce l'hanno fatta. (ANSA).