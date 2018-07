Festa Redentore per 70mila a Venezia

(ANSA)- VENEZIA, 15 LUG -Una festa senza incidenti quella per il Redentore a Venezia che nemmeno la pioggia scesa copiosa, ha potuto fermare.Dopo la cerimonia d'apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa del Redentore alla Giudecca, presenti il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, la festa si è spostata sulle barche addobbate a festa. Musica,balli, piatti della tradizione veneziana hanno accompagnato l'attesa fino allo spettacolo pirotecnico che alle 23.30 ha tenuto con il naso all'insù 70mila persone.40 minuti di luci,colori e sfavillìi,con un fronte di fuochi di 420 metri al centro del canale della Giudecca,quest'anno dedicati alle Quattro Stagioni.

Un grande evento per celebrare una delle feste più sentite dai veneziani,che ha richiesto un importante sforzo organizzativo per garantire la sicurezza,l' ordine pubblico,la mobilità delle persone.La pulizia della città dopo l'evento ha richiesto un forte impegno per la raccolta di 202 mc di rifiuti.