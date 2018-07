Marmolada: seduta Consiglio Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Ai primi di settembre il Consiglio regionale del Veneto terrà una seduta sulla Marmolada, la montagna tornata tutta in territorio Trentino dopo il recente pronunciamento dell'Agenzia del Territorio di Roma. "Andiamo lì per rivendicare una cima che sino a pochi giorni fa era per metà veneta - sottolinea il presidente dell'assemblea veneta Roberto Ciambetti - ma anche per rendere omaggio, nel centenario della Grande Guerra, ad uno dei luoghi teatro di alcune delle battaglie più aspre". Sarà il consiglio regionale più alto d'Europa e non a caso la macchina organizzativa veneta si è già messa in moto.