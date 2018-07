A Treviso 'Suoni di Marca'

(ANSA)-TREVISO, 13 LUG - Parte 'Suoni di Marca' a Treviso (19 luglio-5 agosto), il festival della musica ad ingresso gratuito.

Apre, il 19 luglio, Sananda Maitreya (noto come Terence Trent D' Arby) preceduto da Diodato. Il 20 Hyperion Tango Ensemble e Carlo Carcano; 21 Almamegretta, preceduti da Francesco Di Bella; 22 Calibro 35 (prima il folk della band Eugenio in Via di Gioia); 23 Canned Heat; 24 Gianluca Grignani e, in apertura, la cantautrice Caterina Cropelli. Il 25 omaggio a Gioacchino Rossini con l' Orchestra Filarmonica del Veneto; 26 Tolo Marton e i Radiofiera (apertura ai Superportua); 27 Cheryl Porter accompagnata dall'Orchestra Jazz del Veneto; 28 Punkreas (prima i Bastard Sons of Dioniso); 29 Marina Rei,Paolo Benvegnù, e Sergio Caputo; 30 Morcheeba, 31 Nina Zilli (apre Cristina Russo); 1 agosto Grupo Compay Segundo preceduti da Gianluca Mosole; 2 il rapper torinese Willie Peyote (prima Mirkoeilcane); 3 Rick Wakeman (ex E.L&P) e Tony Pagliuca (ex orme); 4 Red Canzian; 5 Ska-J. I concerti iniziano alle 20.