Droga: maxioperazione: altri 2 arrestati

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Altri due nigeriani sono finiti nella rete dei fitti controlli della polizia di stato nella prosecuzione del blitz di due giorni fa a Mestre (Venezia) su ordinanza del Gip che ha accolto la richiesta della Pm Paola Tonini. Sale così a 30 il numero di persone bloccate, sulle 41 indagate, per altri, irregolari in Italia, è scattata la pratica per l'espulsione, Uno degli spacciatori arrestato oggi, è stato trovato in provincia di Caserta dalla locale Squadra Mobile in collaborazione con la Direzione Centrale Anticrimine. Lo straniero, è stato rintracciato vicino ad un centro commerciale di Trentola Ducenta (Caserta), mentre passeggiava con un altro richiedente asilo. Un secondo nigeriano, ignaro di essere nella lista di quelli ricercati, si è presentato in Questura a Venezia per sporgere denuncia di smarrimento dei documenti, dopo aver fatto denuncia e declinato le proprie generalità è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile di Venezia ed arrestato.