Tir rischia cadere in laguna, recuperato

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - I vigili del fuoco hanno recuperato sul cavalcavia del Tronchetto, a Venezia, un camion finito con le ruote giù dal ciglio della banchina e in procinto di cadere in acqua dopo una errata manovra dell'autista. I pompieri arrivati via terra e con un'autopompa lagunare hanno prima assicurato il camion per evitare scivolamenti e poi imbragato con delle fasce la parte posteriore del mezzo, issato con l'autogrù e rimesso in strada. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.