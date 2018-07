Terremoti: Italia e Messico a confronto

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - La ricostruzione da terremoto ha messo a confronto le esperienze in Messico e in Italia.

L'occasione è stata data dalla Biennale Architettura e nell'ambito dell'esposizione 'ReConstructo - Rebuilding Mexico', a Venezia a cura dell'associazione Zuecca Project Space, dal titolo 'Tecnologia antisismica, un confronto tra ingegneria e architettura', in cui esperti del settore hanno fatto il punto sulle tecnologie antisismiche utilizzate a livello internazionale.