Arriva primo bancomat bitcoin in Italia

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Arriva nel centro commerciale 'La Grande Mela' di Verona il primo bancomat per acquistare bitcoin con i contanti, posizionato all'interno di una galleria commerciale. Si tratta di un 'Chainblock Atm' e consentirà agli "otto milioni di visitatori annuali del centro commerciale di accedere in maniera semplice al mondo dei bitcoin e delle criptovalute". Lo rende noto Chainblock, primo operatore in Italia di bancomat bitcoin, presenti già nelle principali città del paese (Milano, Torino, Firenze e Roma).

Nel corso dei prossimi due anni sono previste altre installazioni in 50 gallerie commerciali italiane, grazie alla collaborazione con Didit, società che opera nei principali shopping center italiani nel campo della comunicazione multimediale.(ANSA).