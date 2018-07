Blitz vigili a Bibione, sequestro merce

(ANSA) - VENEZIA, 7 LUG - Blitz antiabusivismo a Bibione da parte parte della polizia locale di San Michele al Tagliamento dove sono stati sequestrati oltre mille oggetti pronti per essere messi in vendita. Il servizio antiabusivismo ha visto impegnati 15 agenti che hanno effettuato controlli a tappeto da Lido dei Pini a Bibione Pineda. "In particolare - evidenzia il comandante Andrea Gallo - sono state controllate capillarmente tutte le zone della spiaggia; a ciò si sono aggiunti controlli stradali per la verifica del trasporto di merce su strada ed il rispetto del regolamento comunale che vieta la detenzione senza giustificato motivo di merce destinata alla vendita". Sono stati sequestrati 1086 oggetti tra cui 704 pezzi di bigiotteria, 85 aquiloni, 70 asciugamani. Tra questi 116 pezzi sequestrati perché contraffatti tra cui 63 marchi pronti per essere applicati, 31 borse e 22 borselli.(ANSA).