Vinitaly, in Usa +4,4% vendite 4 mesi

(ANSA) - VERONA, 3 LUG - Vinitaly sempre più protagonista negli Stati Uniti, dove nei primi quattro mesi del 2018 il vino italiano registra performance migliori della media-mercato, pur con una crescita timida a valore che risente dell'euro forte.

Il risultato complessivo è un incremento dei volumi (+4,4%) e dell'1% in valore, con 544,7 milioni di euro (dato Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor).

L'Italia rimane il principale Paese fornitore degli Usa anche in questa prima parte dell'anno ma la competizione, con particolare riguardo alla Francia, è molto serrata. Per questo Vinitaly prosegue con il proprio programma internazionale di eventi business e formazione - sono già 47 gli Italian Wine Ambassador statunitensi formati tramite le iniziative della Vinitaly International Academy, mentre i buyer accreditati provenienti dagli Usa all'ultima edizione di Vinitaly sono stati oltre settemila - ed è stato presente dal 30 giugno al 2 luglio al Padiglione italiano del Summer Fancy Food Show. (ANSA).