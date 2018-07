Salldi: spesa famiglie per 230 euro

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Al via, da sabato 7 luglio, i saldi estivi in Veneto. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, 98 euro a persona. "Su questo dato di previsione, che in Veneto riteniamo sarà inferiore rispetto alla media nazionale, potrebbero però pesare gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati ieri, che riducono il potere d'acquisto delle famiglie condizionandone le scelte. E poi c'è l'online", afferma il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon.