Melegatti:11 dipendenti tornati a lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Hanno lavorato otto ore, dalle 8 alle 16, gli 11 dipendenti della Melegatti che da oggi sono tornati al lavoro nello stabilimento dell'azienda dolciaria a San Giovanni Lupatoto (Verona). Dopo il fallimento decretato lo scorso 29 maggio, il Tribunale di Verona ha infatti autorizzato l'esercizio provvisorio almeno fino alle fine del mese di luglio, quando è prevista l'apertura delle buste nell'asta fallimentare per la vendita in un unico blocco di Melegatti e Nuova Marelli. Gli undici dipendenti richiamati in azienda si occupano fare interventi di manutenzione agli impianti, pulizia dello stabilimento, movimentazione di materiali interni attualmente depositati in magazzini di terzi e di rinfrescare il 'lievito madre'. Per gli altri lavoratori di Melegatti è scattata la procedura della Cassa integrazione straordinaria.