Aeroflot inaugura tratta Mosca-Verona

(ANSA) - VERONA, 1 LUG - L'aeroporto di Verona ha accolto oggi con il tradizionale angelo d'acqua dei vigili del fuoco l'arrivo del primo volo da Mosca di Aeroflot per celebrare l'avvio del nuovo collegamento tra Verona e la capitale russa.

La nuova tratta su Verona sarà giornaliera e verrà effettuata con aeromobili A320 da 140 posti. Il volo atterrerà all'aeroporto Catullo alle ore 10 e ripartirà alle 11.10, garantendo comodi collegamenti con l'Estremo Oriente (Shanghai, Pechino, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo) e con il Medio Oriente (Teheran e Beirut). L'interesse di Aeroflot è anche quello di sviluppare il traffico di incoming turistico ed economico su Verona in primis e sul Veneto in generale. L'Italia rappresenta un mercato importante per il gruppo Aeroflot, che nel 2017 ha trasportato complessivamente oltre 50 milioni di passeggeri.