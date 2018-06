Evento Allegrini,Cracco sul Monte Bianco

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Una prima donna del vino, Marilisa Allegrini, e uno dei più celebrati chef italiani, Carlo Cracco.

L'incontro in una location unica come il Monte Bianco, e ne esce una cena-evento: andata in scena al tramonto ai 3500 metri di quota di Punta Helbronner, nella spettacolare sala ricevimento della stazione d'arrivo della funivia SkyWay. In tavola, tra le candele e le ortensie bianche e azzurre della mise en place, la sinfonia di Cracco che - lasciato per un giorno il posto di comando della casa-ristorante in Galleria a Milano - ha proposto un menù fatto interamente di inediti.