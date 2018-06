Danza, Leone argento a Marlene Monteiro

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Sarà consegnato domani sera alla danzatrice e coreografa capoverdiana Marlene Monteiro Freites, al termine dello spettacolo "Bacchae - Prelude to a Purge", al Teatro alle Tese, il Leone d'argento della Biennale di Venezia, premio dedicato ai nuovi talenti nell'ambito del Festival Internazionale della Danza Contemporanea.

Fra le rivelazioni della scena coreografica internazionale, la Marlene Monteiro Freitas ha colpito per l'intensità contagiosa e l'energia selvaggia della sua danza: un impasto di elementi ibridi in cui riecheggia anche la tradizione carnevalesca della sua isola natale. Questo aggregato di componenti diverse - vi hanno visto i balletti russi, la danza dada-surrealista, l'espressionismo tedesco, l'universo circense, la danza urbana, il folklore locale - sembrano trovare un detonatore in quest'ultimo spettacolo della Freitas, che prende le mosse dalle Baccanti di Euripide.