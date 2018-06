Frecce Tricolori, passaggio su Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori stasera sopra piazza San Marco a Venezia. La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare ha voluto rendere omaggio cosi' a Francesco Baracca nel giorno del centesimo anniversario della sua morte. Baracca mori' sul Montello il 22 giugno del 1918, nel corso della battaglia contro l'esercito austroungarico che viene ricordata come la "Battaglia del solstizio". Le Frecce Tricolori hanno sorvolato il canale della Giudecca, mentre una flotta di yachts Ferretti era schierata in parata davanti a San Marco, in occasione delle celebrazioni del 50/o anniversario del marchio.