Danza, flamenco 'secondo' Israel Galvàn

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - L'ordine delle sillabe può anche variare, ma è sempre flamenco. Debutta domenica 24 giugno al Teatro alle Tese di Venezia nell'ambito di Biennale Danza Fla.Co.Men il nuovo flamenco di Israel Galvàn.

Musica e gesti attingono a tutta la gamma di stili del flamenco - taranto, verdiale, tango, tonà, rondeña, granaína - il tutto per trovare assonanze, echi e reinterpretazioni in altre tradizioni e altre musiche dal rebetico alla tarantella, da Ligeti a Luigi Nono e Mauricio Sotelo per arrivare ad Anthony and the Johnsons. Interamente costruito attorno alla musica, lo spettacolo è ritmo allo stato puro, e anche il corpo di Galvàn, energia cinetica all'ennesima potenza, si fa strumento percussivo, in contrappunto ai fiati, agli archi e agli ottoni.

Il numero uno del flamenco rompe gli schemi della danza andalusa con uno spettacolo mozzafiato, al tempo stesso ironico e divertente.