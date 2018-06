Ad Ferretti,Frecce Tricolori emozionanti

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Il momento del passaggio delle Frecce Tricolori su Piazza San Marco, per le celebrazioni a Venezia del 50/o anniversario di Ferretti Yachts "è stato molto più emozionante di quanto pensassi, perchè in quel momento c'era davvero in senso simbolico un pezzo d'Italia, che va al di la' delle nostre barche ma del nostro sentirci italiani": in questi termini l'ad di Ferretti Group, avvocato Alberto Galassi, ha commentato oggi in un incontro con la stampa internazionale il passaggio della pattuglia acrobatica sopra San Marco in occasione del 50/o anniversario del celebre marchio nautico italiano. "Siamo grati alle istituzioni civili e militari per aver consentito il passaggio della Pattuglia Acrobatica. Un privilegio enorme per noi - ha aggiunto -. E' la manifestazione concreta di quanto di meglio l'Italia sappia fare". Era dal 1993 che le Frecce Tricolori non passavano sul cielo di Piazza San Marco.