Tour salute, tappa a Padova

(ANSA) - PADOVA, 22 GIU - Approda a Padova, domenica 24 giugno, il Tour della Salute, l'evento itinerante, patrocinato dal ministero della Salute, che porta i medici nelle piazze di 13 città italiane organizzato da Sanicomunica, in collaborazione con la Società Italiana Diabetologia (Sid) e con la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), è il più grande tour nazionale di prevenzione, dedicato a malattie croniche e cardiovascolari, diabete, incontinenza urinaria, problemi di udito e disturbi del sonno.

L'appuntamento è dalle 10.30 in piazza Garibaldi, dove un palco mobile ospiterà dibattiti con medici e referenti scientifici della Sid, dell'Associazione Diabetici Rovigo e della Fondazione Salus Pueri sul tema: "Si può prevenire il diabete di tipo 1? Chi è a rischio? Quale terapia?". Uno spazio sarà dedicato a test di autodiagnosi gratuiti, realizzati in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana.