Porti: Venezia, 44 mila carri nei 5 mesi

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Il traffico ferroviario del Porto di Venezia fa registrare nel periodo gennaio-maggio 43.896 carri movimentati, +14,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, pari a oltre un milione di tonnellate (+13,1%).

Il trend positivo del 2018 - informa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - poggia le sue basi sulla crescita registrata a fine 2017, con un +2,3% di carri rispetto al 2016 e +4,3% di tonnellaggio, per un totale di 91.000 carri movimentati e 2,33 milioni di tonnellate trasportate.

Il risultato è stato ottenuto senza la congestione della rete ferroviaria, grazie alla nuova politica di tariffazione adottata da Erf, società dell'Autorità che ha consentito di trasportare molti più carri e più tonnellate di merci a parità di traffico ferroviario prodotto (+1,7% di treni). Nel corso del 2017, inoltre, l'Autorità di Sistema Portuale ha innovato l'operatività ferroviaria introducendo sconti premiali per favorire la concentrazione della merce e il numero di carri movimentati.

In particolare, i trasporti ferroviari del settore siderurgico viaggiano ora a regime con 1.920 tonnellate/treno contro le 1.800 dell'anno precedente, e quelli dell'agroalimentare arrivano alle 2.200 tonnellate/treno.(ANSA).