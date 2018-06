Cannabis-gadget rivista,edicole dubbiose

(ANSA) - PADOVA, 21 GIU - Rivista di settore con cannabis come gadget, e così stamane a Padova alcuni edicolanti hanno chiesto ai Carabinieri se potevano o meno vendere la pubblicazione senza incorrere in sanzioni. Tutto dopo la consegna della rivista "The Botanist", che allegato al giornale aveva un sacchetto contenente un grammo di cannabis light, al prezzo di 13,90 euro. Indecisi sulla legalità della vendita, alcuni edicolanti hanno chiesto consiglio alle forze dell'ordine, rimanendo in attesa di una risposta.

Sul tema è intervenuta anche la Fenagi, la Federazione nazionale giornalai, al quale ha sottolineato che, "in una situazione di vuoto normativo riguardante la commercializzazione delle infiorescenze della canapa sativa, anche se il prodotto fosse confezionato in una rivista, la vendita della 'cannabis light' potrebbe rappresentare un rischio per il titolare dell'edicola".