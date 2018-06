Aeroporto Venezia, ok opere compensative

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Firmata oggi tra Save, Comune di Venezia ed Enac la Ccnvenzione che disciplina il finanziamento e i lavori di tre interventi di compensazione ambientale previsti dal Master Plan dell'aeroporto 'Marco Polo' di Tessera (Venezia). Il piano 2021 e il relativo a decreto di compatibilità ambientale prevedono misure di mitigazione e compensazione finalizzate a controbilanciare l'impatto sul territorio delle infrastrutture aeroportuali, tramite l'attribuzione di benefici di diversa natura alla collettività.

Tra le misure di compensazione, vi sono tre opere il cui finanziamento è a carico di Save e la cui realizzazione spetta al Comune di Venezia: il nuovo percorso ciclopedonale di 4 km Tessera - Ca' Noghera; il nuovo percorso ciclopedonale Tessera - Campalto, lungo 5 km, e la rotatoria stradale in località Tessera, all'incrocio tra Via Triestina, Via Orlanda e Via Bazzera. Il costo complessivo stimato per i tre interventi è di 2.774.000 euro.