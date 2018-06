Incidenti stradali: un morto su A4

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Riaperta la A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, così come lo svincolo in entrata a Latisana. Entrambi erano stati chiusi per consentire ai soccorsi meccanici di rimuovere i mezzi coinvolti nei due incidenti accaduti in quel tratto di cui uno mortale. La viabilità risulta ancora congestionata in più punti della rete autostradale: in A4, direzione Venezia, si registrano 8 chilometri di coda fra Palmanova e Latisana, mentre nella direzione opposta ci sono code a tratti fra San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro; in A23, invece, in direzione bivio A4, ci sono code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova).