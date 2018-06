Euregio: entro un anno Slovenia e Istria

(ANSA) - TRIESTE, 20 GIU - Oltre 6 milioni di euro di progetti finanziati dall'Unione europea, l'ingresso dell'Istria entro un anno e l'impegno a coinvolgere anche la Slovenia e, infine, un nuovo logo. La riunione odierna a Trieste del Gect "Euregio senza confini" tra i governatori del Veneto, Luca Zaia, del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e della Carinzia, Peter Kaiser, ha visto il passaggio di consegne ufficiali della presidenza dal Veneto al Land austriaco ''dopo ben cinque anni che in realtà dovevano essere un po' di meno'', ha aggiunto con una battuta Zaia, che ha rimarcato di lasciare una struttura ben avviata.

Kaiser ha anche annunciato che a novembre ci sarà un incontro tra le Camere di Commercio per rafforzare la collaborazione tra gli enti. Per Fedriga è stato invece un esordio e l'auspicio è che ''si possano rafforzare i rapporti con le regioni limitrofe'' su molti temi come ''cultura, attività produttive e Camere di Commercio. Ci auguriamo che si possa arrivare anche in altre aree come la Slovenia e l'Istria al fine di rafforzare i progetti transfrontalieri che rappresentano il futuro dell'Europa - ha concluso - che passa appunto per la collaborazione tra regioni''.(ANSA).