Auto va a fuoco, conducente si salva

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Ha fatto solo in tempo ad accostare a bordo strada, capendo che qualcosa non andava, e poi la sua auto ha preso fuoco, facendo una colonna di fiamme e fumo visibili da molto lontano. E' l'incidente capitato questo pomeriggio ad un automobilista che stava percorrendo via della Libertà a Marghera, nei pressi del centro Vega. I pompieri sono subito intervenuti da Mestre con due squadre e hanno spento il rogo dell'auto, andata completamente distrutta. Per il conducente solo spavento ma nessuna conseguenza. (ANSA).