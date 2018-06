Ieg-Eex, partnership per gioielli Italia

(ANSA) - RIMINI, 18 GIU - Italian Exhibition Group (Ieg) ha firmato una partnership con Emerald Expositions Llc (Eex), organizzatore dello show annuale 'Couture' di Las Vegas, la destinazione più esclusiva per gioielli e orologi di lusso negli Usa. Dopo l'acquisizione del 51% di Fb international Inc, leader negli allestimenti fieristici nel Nord America, la partnership è ritenuta determinante da Ieg per lo sviluppo di uno dei suoi principali business, quello orafo-gioielliero che la vede protagonista con il sistema Vicenzaoro.

Eex è leader nel segmento b2b con 55 manifestazioni e un fatturato che sfiora i 350 milioni di dollari; dal 2019, in concomitanza con Couture, organizzerà il nuovo show 'Premier', durante la Las Vegas Market Week, e Ieg accompagnerà la manifattura italiana negli Usa. "La partnership - dice Marco Carniello, direttore della divisione Jewellery&Fashion Ieg - conferma il progetto di potenziare la nostra presenza nel segmento del gioiello negli Stati Uniti, mercato primario per l'export del Made in Italy". (ANSA).