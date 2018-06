Cdp, 2 resort in Ospedale al Mare Lido

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Il Gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (con il marchio "TH Resorts") hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare in due strutture alberghiere il complesso dismesso dell'ex Ospedale al mare al Lido di Venezia, proprietà del Fondo Investimenti per la Valorizzazione (Fiv) gestito da Cdp Investimenti Sgr.

Club Med ha in programma di aprire un resort di lusso con 350 camere, adatta alle famiglie e aperta per nove mesi su 12.

TH Resorts, partecipato al 45,9% da Cdp Equity, aprirà un resort 4 stelle superior di 180 camere per il target famiglie.

L'investimento di Cdp Equity e Cdp Investimenti ammonta a oltre 110 milioni di euro. Una volta realizzati, i due resort verranno dati in locazione a lungo termine ai due operatori turistici.

