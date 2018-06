Confindustria: Padova-Treviso uniti

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Avrà 3.300 imprese associate per un totale di 155 mila addetti, sarà la seconda associazione confindustriale in Italia dopo quella lombarda e, considerato il triangolo che si verrà così a formare con l'associazione milanese (con Monza e Brianza e Lodi) e la Emiliana che raggruppa Bologna, Ferrara e Modena, si otterrà un "triangolo industriale" che esprime, per indicatori economici, il 25% di tutte le imprese legate in Italia a Confindustria. Nasce oggi, a Venezia, "Assindustria Veneto Centro", la fusione delle associazioni territoriali di Padova e Treviso. Dopo il via libera che sarà dato nel pomeriggio dall'assemblea congiunta, la nuova struttura - rispetto alla quale è riconosciuto un diritto di recesso per eventuali associati in dissenso fino al 23 luglio - sarà di fatto operativa da settembre. L'evento è stato anticipato oggi da un incontro con la stampa dei presidenti delle due associazioni, Massimo Finco per Padova e Maria Cristina Piovesana per Treviso.