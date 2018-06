Volotea festeggia 18 mln passeggeri

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa basata a Venezia, ha celebrato oggi presso il 'Marco Polo' di Tessera il traguardo dei 18 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. Per festeggiare questo risultato, Volotea ha ideato una speciale promo con voli acquistabili a partire da 18 euro. La promozione è disponibile sino alla mezzanotte del 15 giugno per volare verso oltre 80 destinazioni entro settembre 2018.