Venezia, car sharing hybrid Toyota

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Quasi 700 iscritti, 132 noleggi, 4.600 km percorsi per 430 ore di servizio erogate, di cui il 52% con trazione elettrica, e quindi con inquinamento ambientale e acustico pari a zero, risparmiando così in particolare 230 kg di emissione di CO2. Sono i numeri del nuovo servizio di car sharing Hybrid "Yuko with Toyota". "Con Toyota lavoreremo fianco a fianco non solo per questo innovativo servizio, primo in Italia, ma anche in prospettiva futura - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro - perché vorremmo far fare a Venezia un ulteriore salto tecnologico verso il futuro".