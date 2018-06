Imprese: Giostre 'Zamperla' in Asia

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Le Montagne Russe targate "Zamperla" vanno alla conquista dei Luna Park asiatici. L'azienda di Altavilla Vicentina (Vicenza), uno dei più importanti operatori mondiali nel settore industriale dello sviluppo, produzione e commercializzazione di attrezzature ed impianti per luna park, ha infatti ottenuto un finanziamento destinato al potenziamento della presenza in Cina da Simest - società che insieme a Sace costituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp. Zamperla è da anni cliente Simest che ne ha sostenuto l'ingresso nel mercato cinese nel 2007 partecipando al capitale della controllata locale e di Sace, che ne ha sostenuto l'export in Bielorussia e Guatemala.