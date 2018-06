Olimpiadi 2026: Malagò, scelga governo

(ANSA) - TRIESTE, 12 GIU - "Entro luglio è fissato il tempo limite per preparare il dossier da portare a Buenos Aires con l'indicazione della città candidata ad ospitare i Giochi olimpici invernali del 2026. Secondo me il 10 c'è la dead line per votare la località prescelta, il mio auspicio è che non sia lo sport a sceglierla". Chiaro il riferimento al nuovo Governo.

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della giunta a Trieste. Al momento ci sono le candidature di Milano, Torino e del Veneto, ha ricordato Malagò, "la speranza è che non ci sia uno scontro fratricida". Il presidente del Coni ha aggiunto che nell'incontro informale avuto con con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si è parlato soprattutto delle Universiadi di Napoli 2019: "C'è una diatriba per individuazione del villaggio che dovrà ospitare 12mila persone tra atleti e dirigenti, noi siamo spettatori nella speranza che la risoluzione arrivi a breve".