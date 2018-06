Controlli CP filiera pesca, 21 illeciti

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - La Guardia Costiera del Veneto ha concluso un'operazione di polizia sulla pesca che ha interessato l'intera filiera ittica regionale.

Sotto il coordinamento del nono Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia, i militari dei Comandi territoriali hanno svolto attività di controllo e prevenzione lungo le coste della regione con la presenza in mare di 12 unità navali che hanno percorso più di 550 miglia nautiche.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica degli orari di pesca e delle giornate consentite, al controllo dell'attrezzatura utilizzata e autorizzata, al rispetto della distanza minima dalla costa per la pesca a strascico e alla verifica della documentazione delle unità.

Su 300 controlli sono stati accertati 21 illeciti, per un totale di circa 78.000 euro di sanzioni, e 12 sequestri amministrativi; nelle acque antistanti Pellestrina sono state circa 200 le nasse sequestrate e rimosse, 130 nelle acque prospicienti il Lido di Venezia e 90 a Caorle. (ANSA).