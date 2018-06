Conte, ora per Treviso squadra migliore

(ANSA) - TREVISO, 11 GIU - "Credevamo di avere dato il massimo e di avere una squadra veramente forte, ed eravamo perciò sereni in questo": lo ha detto il nuovo sindaco di Treviso, Mario Conte (Lega). Durante la conferenza pubblica di presentazione, oggi, a Treviso, ha ricevuto una telefonata del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Conte non ha espresso ancora alcun nome per la composizione della giunta assicurando che sarà trovata "la squadra migliore possibile".